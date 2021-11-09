В Роспотребнадзоре рассказали, какие продукты помогают укрепить иммунитет осенью

В Роспотребнадзоре рассказали, что стоит включить в рацион в конце осени.

Ноябрь – прекрасная пора, чтобы побаловать себя сезонными фруктами и ягодами, которые богаты полезными веществами. Среди них, например, сладкий гранат и хурма.

В последней особенно много витамина В5 (пантотеновая кислота), который помогает синтезировать жирные кислоты, холестерин, гемоглобин, влияет на обмен жиров, углеводов и белков, стимулирует работу надпочечников. Также в хурме есть другие витамины группы В, А, С, калий, кальций, магний, железо, йод, кобальт, хром.

Ноябрь еще и сезон мандаринов, апельсинов, грейпфрутов и киви; все еще продается айва. Из ягод рекомендуют выбирать инжир, фейхоа и клюкву.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сомнолог озвучил советы, как можно выспаться при сменном графике работы. По словам специалиста, главное — поддерживать постоянный режим. То есть, при ночном графике даже в выходные необходимо сохранять дневной сон и бодрствование ночью.