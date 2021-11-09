В Роспотребнадзоре рассказали, какие продукты помогают укрепить иммунитет осенью

В Роспотребнадзоре рассказали, какие продукты помогают укрепить иммунитет осенью
Хурма содержит много микро- и макроэлементов. Фото: Pixabay

В Роспотребнадзоре рассказали, что стоит включить в рацион в конце осени.

Ноябрь – прекрасная пора, чтобы побаловать себя сезонными фруктами и ягодами, которые богаты полезными веществами. Среди них, например, сладкий гранат и хурма.

В последней особенно много витамина В5 (пантотеновая кислота), который помогает синтезировать жирные кислоты, холестерин, гемоглобин, влияет на обмен жиров, углеводов и белков, стимулирует работу надпочечников. Также в хурме есть другие витамины группы В, А, С, калий, кальций, магний, железо, йод, кобальт, хром.

Ноябрь еще и сезон мандаринов, апельсинов, грейпфрутов и киви; все еще продается айва. Из ягод рекомендуют выбирать инжир, фейхоа и клюкву.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сомнолог озвучил советы, как можно выспаться при сменном графике работы. По словам специалиста, главное — поддерживать постоянный режим. То есть, при ночном графике даже в выходные необходимо сохранять дневной сон и бодрствование ночью.

иммунитет осень Роспотребнадзор


 

Новости партнеров
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться "старые добрые инфекции"
Александр Дрозденко: нерабочие дни в Ленобласти продлевать не будут
Александр Дрозденко: нерабочие дни в Ленобласти продлевать не будут
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Что на это скажет сам Малахов? Шоумена заподозрили в ношении парика на лысеющей голове
Что на это скажет сам Малахов? Шоумена заподозрили в ношении парика на лысеющей голове
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подозреваемый в расчленении человека предстанет перед судом в ...
Почти 60 тысяч человек приплыли в Петербург во время сезона навигации
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для пожилых людей
Спасатели предупредили о ветре и мокром снеге в Ленобласти в среду
Движение в тоннеле дамбе ограничат, из-за ремонта после ДТП с грузовиками
В Петербурге задержали сообщников мошенника, сбившего насмерть росгвардейца
Пожар на складе в Пушкинском районе локализовали, комплекс частично обрушился
Двух человек госпитализировали после жесткого ДТП с на Просвещения