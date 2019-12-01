Врач рассказал, как высыпаться при сменном графике работы

Врач-сомнолог рассказал, как следует спать, чтобы высыпаться при сменном график работы.

По словам руководителя Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александра Калинкина, следует соблюдать рабочий графика на протяжении всей недели. Он отметил, если человек работает две ночи подряд, а потом две — выходной, то ему необходимо бодрствовать ночью даже в выходные дни, а днем спать.

Как сообщает RT, врач также добавил, что резкая смена циклов плохо влияет на организм, из-за чего важно перестраиваться на постоянный режим.

Сомнолог подытожил, что лучше совсем отказаться от сменного графика и искать себе другую работу со стабильным рабочим временем.

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