В Петербурге пройдут небольшие дожди

В пятницу, 12 ноября, в Петербурге пройдут небольшие дожди. Ожидается облачная с прояснениями погода.

«Зима не спешит в Северную столицу. Вот и сегодня, 12 ноября, синоптическая ситуация будет определяться периферией циклона, уходящего в центральную часть Европейской России», — сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, температурный фон окажется на 3-4° выше положенных по климату значений.

Столбики термометров покажут +5…+7 градусов. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!