Вирусолог спрогнозировал сроки одобрения «Спутника V» в ЕС

Вирусолог спрогнозировал сроки одобрения &#171;Спутника V&#187; в ЕС
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что Европейское медицинское агентство (ЕМА) одобрит «Спутник V» после того, как это сделает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Если ВОЗ до конца этого года одобрит «Спутник V», то вскоре отреагирует и европейский регулятор — ЕМА. Существующие пока что задержки с одобрением российского препарата могут быть связаны с различными стандартами в производстве», — цитируют его «Известия».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" вакцина ВОЗ


 

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