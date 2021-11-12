Суд в Петербурге отобрал у работника цирка Никулина тигренка

В Петербурге суд оштрафовал сотрудника Московского цирка Никулина Михаила Зарецкого и конфисковал у него тигренка.

В объединенной пресс-службе городских судов сообщили, Зарецкий летом этого года на улице Новые Заводы в Петергофе предоставлял услуги по фотографированию с белым тигренком.

Он завез животное в Петербург на «Мерседесе» с номерами «666». Сотрудникам Росприроднадзора он предоставил договор безвозмездной передачи животного из ялтинского зоопарка «Сказка» и свое удостоверение сотрудника цирка.

На вопрос инспектора «что вы здесь делаете?», Зарецкий ответил:»Тигренка выгуливаю», после чего покинул место проведения проверки.

Штраф связан с тем, что тигренок был приобретен Зарецким в мае этого года, то есть после 1 января 2020 года, когда тигры были включены в перечень животных, запрещенных к содержанию.

Дзержинский районный суд назначил мужчине 3000 рублей штрафа, а также конфисковал тигренка.

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