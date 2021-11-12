До плюс 4 градусов ожидается в Петербурге на выходных

До плюс 4 градусов ожидается в Петербурге на выходных
В Петербурге ожидается облачная погода. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

На выходных в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

В субботу, 13 ноября, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный ночью умеренный, днем слабый.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток будет на уровне +2…+4 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

В воскресенье обойдется без существенных осадков. В ночное время суток температура воздуха будет на уровне -1…+1 градусов, днем столбики термометров покажут +1…+3 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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