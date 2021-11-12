В Петербурге открыли защитную дамбу после понижения уровня воды

Ранее защитное сооружение закрывали в связи с неблагополучными погодными условиями.

В Санкт-Петербурге сегодня, 12 ноября, открыли защитную дамбу после улучшения погодных условия и понижения уровня воды. Об этом сообщили в Insagram-аккаунте Комплекса защитных сооружений (КЗС).

Известно, что дамбу закрывали в 2:50 из-за угрозы наводнения. Несмотря на это, Кронштадтский корабельный фарватер был свободен для судов, а движение по скоростной автомагистрали КЗС осуществлялось в штатном режиме.

К шести утра уровень воды в Неве составлял 92 см выше ординара, а в 6:59 — 103, причём за 10 минут он вырос на 4 см. К настоящему моменту угроза миновала.

«По состоянию на 9:45 12.11.2021 все сооружения защиты открыты»,

— говорится в последнем посте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге закрыли защитную дамбу из-за опасно высокого уровня воды в Неве.