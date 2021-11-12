Рабочего, укравшего строительный инструмент на 80 тысяч из порта Петербурга, задержали

Рабочего, укравшего строительный инструмент на 80 тысяч из порта Петербурга, задержали
Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Фото: pixabay

В Петербурге транспортная полиция раскрыла хищение строительных инструментов из морского порта более чем на 80 тысяч рублей.

Как сообщила пресс-служба УТ МВД по Северо-Западу, 36-летний работник подрядной организации осуществлял строительно-монтажные работы в порту Петербурга. За семь месяцев он украл перфоратор, дрель, сварочный аппарат и другие строительные инструменты. Украденное он продал, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Мужчину задержали. Против него по восьми эпизодам краж возбуждены уголовные дела по п «б» ч.2 ст. 158 УК РФ. Рабочему грозит до пяти лет лишения свободы.

Известно, что в прошлом мужчина был судим за незаконный наркооборот.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красносельском районе задержали поджигателя иномарки.

кража новости СПб транспортная полиция


 

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