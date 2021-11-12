Рабочего, укравшего строительный инструмент на 80 тысяч из порта Петербурга, задержали

В Петербурге транспортная полиция раскрыла хищение строительных инструментов из морского порта более чем на 80 тысяч рублей.
Как сообщила пресс-служба УТ МВД по Северо-Западу, 36-летний работник подрядной организации осуществлял строительно-монтажные работы в порту Петербурга. За семь месяцев он украл перфоратор, дрель, сварочный аппарат и другие строительные инструменты. Украденное он продал, а деньгами распорядился по своему усмотрению.
Мужчину задержали. Против него по восьми эпизодам краж возбуждены уголовные дела по п «б» ч.2 ст. 158 УК РФ. Рабочему грозит до пяти лет лишения свободы.
Известно, что в прошлом мужчина был судим за незаконный наркооборот.
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