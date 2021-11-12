Начальник Жилкомсервиса отделался штрафом за падение лепнины на коляску с ребенком в Петербурге

На коляску с ребенком обрушилась лепнина с балкона пятого этажа. Фото: google.maps

На коляску с ребенком обрушилась лепнина с балкона пятого этажа. Фото: google.maps

Московский районный суд прекратил уголовное дело в отношении начальника Жилкомсервиса, по вине которого кусок лепнины упал на коляску с ребенком.

В объединенной пресс-службе городских судов сообщили, что начальника ремонтно-строительного участка ООО «Жилкомсервис №3 Московского района» Михаила Самыгина обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни (ч.1 ст.238 УК РФ).

Суд установил, что Самыгин знал о дефектах балюстрады, установленной на крыше дома 167 по Московскому проспекту, но решил сокрыть это и таким образом преподнести себя как успешного сотрудника «Жилкомсервиса». Он не принял мер, чтобы устранить опасность для населения.

Из-за этого 17 апреля фрагмент балюстрады упал с крыши дома на коляску ребенком 2018 года рождения. Малыш получил травмы средней тяжести.

Обвиняемый возместил потерпевшей стороне причиненный вред, в связи с чем следствие ходатайствовало о прекращении дела с назначением штрафа.

Суд дело прекратил, оштрафовав Самыгина на 40 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СК проведет проверку после сообщений об обрушении лепнины на ребенка. По словам свидетельницы произошедшего, глаз малыша моментально затек, кровь из раны «просто забрызгала все». У ребенка был перелом носа и сотрясение мозга.