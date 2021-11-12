В Ленобласти на выходных ожидается снег с дождем

В Ленобласти на выходных ожидается снег с дождем
В Ленобласти выпадет снег. Фото: pixabay.com

На выходных в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

В субботу, 13 ноября, в большинстве районов небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный ночью будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, днем его порывы будут достигать 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет на уровне 0…+5 градусов.

В воскресенье ветер ночью подует со скоростью 2-5 метров в секунду, днем его порывы разгонятся до 6-11 метров в секунду.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью в ночное время суток составит -3…+2 градуса, днем столбики термометров покажут -1…+4 градуса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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В Ленобласти на выходных ожидается снег с дождем
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