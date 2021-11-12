В России могут сократить рабочий день на время зимы

Автор инициативы отметил, что осенью и зимой работается сложнее из-за короткого светового дня.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить на час рабочий день в осенне-зимний период. Он полагает, что в это время россияне наименее эффективны и трудоспособно из-за короткого светового дня. Об этом пишет RT.

Милонов отметил, что его инициатива не только упростить жизнь сотрудникам, но и продемонстрирует социальную направленность политики России.

«Прошу Вас рассмотреть возможности сокращения официального рабочего восьмичасового дня в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля) за счет включения времени езды до рабочего места на один час»,

— говорится в письме.

Депутат добавил, что из-за длительных поездок на работу россияне тратят на работу не восемь, а 10-11 часов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне назвали самые простые профессии.