Россияне назвали самые простые профессии

Россияне перечислили самые простые профессии. В этот список попали курьеры, охранники и грузчики.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследовании сервиса «Работа.ру». Согласно исследованию, порядка 60% респондентов назвали самой простой профессию курьера. Половина опрошенных считают нетрудной деятельность охранника, а 48% — грузчика. Треть участников опроса указали на специальности проводника и бортпроводника, еще 26% — профессию актера. Каждый шестой опрошенный назвал несложной деятельность маркетолога, а 15% респондентов отметили спортсмена и дизайнера.

Для 14% участников опроса простой кажется специальность музыканта. Каждый десятый (10%) респондент указал профессию строителя.

При этом почти каждый десятый респондент сказал, что простых профессий не бывает.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, больше всего довольны своей зарплатой ИТ-специалисты, директора и медики. Меньше всего рады ежемесячному доходу – секретари.