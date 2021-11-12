Ремонт Литейного проспекта завершили досрочно

Ремонт Литейного проспекта завершили досрочно
Ремонт на Литейном проспекте завершился. Фото: КРТИ

На Литейном проспекте в Петербурге завершены ремонтные работы и сняты все ограничения для движения. Первоначально рент планировалось закончить только следующей весной.

Ремонт на магистрали протяженностью 1,94 км с выборочной заменой асфальтобетонного покрытия в зоне трамвайных путей позволит повысить безопасность дорожного движения и пропускную способность.

Как сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры города, движение транспорта ограничивали поэтапно с 4 октября.

Ожидалось, что работы завершатся в апреле 2022 года, однако подрядчику удалось отремонтировать объект досрочно. Все ограничения для проезда личного и общественного транспорта сняты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о ремонте в тоннеле дамбы из-за ДТП с грузовиками. Напоминаем, что инцидент произошел 3 ноября. Водители, несмотря на предупреждающие знаки, проехали на слишком высоких большегрузах в тоннель и повредили камеры и светофоры. В тот же день один из водителей был задержан.

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