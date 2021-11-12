Белая плитка в интерьере

Белая плитка в дизайне интерьера ― это вечная классика, не выходящая из моды. Она актуален в любом помещении: в ванной комнате, гостиной, прихожей, на кухне. Единственный недостаток цвета ― повышенная маркость. Поэтому рекомендуем использовать в интерьере вашего дома белую керамическую плитку, а не другие облицовочные материалы. Керамика не впитывает загрязнений, легко моется, облегчая ежедневную уборку.

Богатство выбора

Недостаточно определиться с цветом, думая, что на этом выбор закончен. Производители предлагают большой ассортимент белой плитки. Это разные форматы, фактуры, орнаменты, имитация различных материалов: мрамора, древесины, кирпичной кладки, металла, мозаики, песчаника.

Белый цвет может подчеркнуть яркие акценты. Может стать всепоглощающей основой интерьера, создав атмосферу чистоты, вдохновения и релаксации. Огромный выбор можно продемонстрировать на примере коллекций белой плитки производителя Atlas Concorde Russia. Представлены модели, имитирующие высеченный вручную камень, лиственный барельеф, застывшее движение волн, текстильное плетение. Трёхмерный декор плитки делает даже минималистический интерьер наполненным деталями.

Стоит упомянуть, что белый цвет богат на оттенки: от ярко-белого до айвори ― цвета слоновой кости и стального серебра. Оттенки могут быть теплыми и холодными, но каждый из них создаёт свою особую атмосферу уюта.

Плюсы и минусы белой керамической плитки

Среди достоинств белой плитки:

• Простота ухода ― на поверхности менее заметны разводы от воды, мыла, бытовой химии. При этом она создаёт ощущение кристальной чистоты.

• Визуальное увеличение пространства ― белая плитка отлично подходит для маленьких помещений, также она подчеркивает простор больших комнат.

• Универсальность ― цвет сочетается практически с любым стилем интерьера: классика, хай-тек, минимализм. Он станет идеальной основой для ярких акцентов в декоре и мебели.

Недостаток один ― вероятность пожелтения от частного контакта с водой и средствами бытовой химии. Избежать потери белизны поможет покупка износостойкой плитки со следующими характеристиками:

• Устойчивость к истиранию ― категория от P.E.I 3 и выше.

• Химическая стойкость класса АА, что гарантирует полное сохранение декоративных качеств.

• Прочность на изгиб не менее 15 Н/мм2 ― обеспечивает длительный срок службы.

• Водопоглощение I или II группа, в процентах не более 10%, что защитит изделие от пагубного воздействия влаги.

Приобретая белую плитку, учитывайте рекомендации производителя, советуйтесь с продавцом, тогда вы точно не ошибётесь в выборе.

Белая плитка в ванной комнате

Наиболее стильно в белом цвете смотрится ванная комната, но белизну должны подчеркивать другие оттенки. Самый простой способ ― яркий контраст, например, классическое сочетание чёрного и белого.

Создать лёгкий воздушный дизайн помогут пастельные оттенки персикового, бежевого, оливкового и других цветов. Можно использовать фактурную плитку вместе с гладкой, тогда вполне можно обойтись только белым.

Плитка с рисунком подходит для дизайна в скандинавском стиле, ретро, кантри, прованс. Это могут быть природные композиции, так и геометрические узоры. Не стоит забывать об атрибутах ванной комнаты. Мыльница, полочки, коврик для ног также можно использовать для расстановки акцентов.

Белая плитка в дизайне кухни и кухни-гостиной

Белая керамическая плитка подходит для любого стиля кухни. Ею можно декорировать всю комнату или только фартук ― часть стены в рабочей зоне для защиты от загрязнений. Она придает помещению чистоты, уюта, облегчает уборку. На стенах кухни можно использовать любую плитку: крупную и мелкую, квадратную и прямоугольную. Здесь уместно смотрится мозаика и шестиугольные «соты».

В квартирах американской планировки со совмещённой кухней и гостиной, зоны оформляют в едином стиле. Напольная плитка белого цвета поможет объединить пространство. Лучше если она будет на несколько тонов темнее, чем стены. Интересным решением станет выбор цвета затирки для плитки под мебель в гостиной зоне. Это могут быть как пастельные цвета, так темные, например, под коричневую кожаную мебель.

Белая плитка позволяет создавать сотни вариантов оформления. Делает жильё индивидуальным и комфортным.