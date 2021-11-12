Петербуржцец заплатит 11 тысяч за сквернословие на матче Россия — Кипр

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности участников драки во время матча на стадионе «Газпром Арена».

Инцидент произошел 11.11 в секторе D103 стадиона. Один из мужчин выражался грубой нецензурной бранью. В ходе заседания он признал вину и рассказал, что его спровоцировало. Суд назначил ему штраф в размере 11 тыс. рублей.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, второй болельщик «создал угрозу своей безопасности и безопасности иных лиц «путем драки в месте большого скопления болельщиков»». Он получил арест на 8 суток с запретом на посещение официальных спортивных соревнований сроком на 2 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во время матча Россия — Кипр болельщики с разных секторов приблизились друг к другу. Произошла ссора. У некоторых аргументы, по всей видимости, закончились. Фанаты пустили в ход кулаки.