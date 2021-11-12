Петербуржцец заплатит 11 тысяч за сквернословие на матче Россия — Кипр

Петербуржцец заплатит 11 тысяч за сквернословие на матче Россия &#8212; Кипр
Между футбольными фанатами произошла потасовка на "Газпром Арене". Фото: читатели Gazeta.SPb

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности участников драки во время матча на стадионе «Газпром Арена».

Инцидент произошел 11.11 в секторе D103 стадиона. Один из мужчин выражался грубой нецензурной бранью. В ходе заседания он признал вину и рассказал, что его спровоцировало. Суд назначил ему штраф в размере 11 тыс. рублей.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, второй болельщик «создал угрозу своей безопасности и безопасности иных лиц «путем драки в месте большого скопления болельщиков»». Он получил арест на 8 суток с запретом на посещение официальных спортивных соревнований сроком на 2 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во время матча Россия — Кипр болельщики с разных секторов приблизились друг к другу. Произошла ссора. У некоторых аргументы, по всей видимости, закончились. Фанаты пустили в ход кулаки.

Газпром Арена новости СПб объединенная пресс-служба судов


 

Новости партнеров
Каким знакам принесет удачу наступающий год Тигра
Каким знакам принесет удачу наступающий год Тигра
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Ленобласть продлила коронавирусные ограничения
Ленобласть продлила коронавирусные ограничения
В Роспотребнадзоре рассказали, как при симптомах COVID-19 может быть отрицательный тест
В Роспотребнадзоре рассказали, как при симптомах COVID-19 может быть отрицательный тест
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Госдуму внесен законопроект о QR-кодах в общественных местах
Петербуржцец заплатит 11 тысяч за сквернословие на матче Россия — Кипр
Спасатели нашли мужчину, заблудившегося в лесу в Лодейнопольском районе
В Михайловском замке покажут Евангелие, которое подарили Достоевскому жены ...
Беглов: до конца года в Петербурге хотят привить до 90% работающих горожан
Голикова сравнила сертификат о вакцинации от коронавируса с паспортом
Гендиректора соцпитания Савинова оставили под стражей до 15 ноября
Пожар в здании на Магнитогорской тушили 11 спасателей