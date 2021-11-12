Специалист рассказал, как не попасться на крючок маркетологов в «черную пятницу»

Специалист рассказал, как не попасться на крючок маркетологов в "черную пятницу". Фото: pixabay.com

Специалист рассказал, как не попасться на крючок маркетологов в "черную пятницу". Фото: pixabay.com

В конце ноября, 26 числа, стартует «черная пятница», но некоторые магазины начинают распродажу раньше намеченных сроков с целью привлечь внимание к своим товарам.

До наступления «черной пятницы» многие магазины начинают делать дополнительные скидки на вещи. Эксперт по маркетингу и развитию продуктов, владелец маркетингового агентства Chili Marketing Константин Хомченко рассказал телеканалу «Санкт-Петербург» зачем магазины начинают распродажи намного раньше, и как петербуржцы могут сэкономить и не попасться на крючок маркетологов.

По словам специалиста некоторые магазины рассматривают акцию «черная пятница» как дополнительный информационный повод, привлекая внимание покупателей. При этом осенние скидки отличаются от праздничных. Зимняя распродажа, например, приурочена к подаркам, а также ее числа совпадают с периодом годовых бонусов в компаниях.

«»Черная пятница» — это «потрать, потому что ты не успеешь». Пользователи боятся, что они что-то упустят», — отметил Хомченко.

Некоторые покупатели под «черную пятницу» берут кредиты. По словам эксперта, основной трюк маркетологов в «черную пятницу» — это завышение цены накануне, чтобы потом скинуть ее обратно в день распродажи.

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