С 15 декабря непривитых сотрудников петербургских компаний смогут отстранять от работы

С 15 декабря работодатели имеют право отстранять непривитых сотрудников от работы в компании до момента, пока не будет произведена вакцинация или не предоставлена справка о противопоказаниях.

Инспекция по труду Санкт-Петербурга обозначила сроки, по которым можно законно отстранять от работы сотрудников, которые не имеют противопоказаний к вакцинации, но все равно отказываются прививаться. В список работников входят те, чьи профессии вошли в постановление главного санитарного врача Петербурга об обязательной вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Петербурге.

Согласно требованиям постановления главы Роспотребнадзора Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой, до 15 декабря 2021 года работодатели обязаны обеспечить в коллективах проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной. Вторую прививка работающим петербуржцам должна быть поставлена до 15 января 2022-го.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению председателя комитета Совета Федерации Андрея Клишаса, введение обязательной вакцинации не нарушит конституционные права россиян при условии принятия соответствующего федерального закона.