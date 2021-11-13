В Подмосковье прибыл отряд военных медиков из Петербурга для борьбы с ковидом

В Подмосковье прибыл второй отряд военных медиков из Петербурга для помощи в борьбе с ковидом.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, на аэродром Чкаловский бортами военно-транспортной авиации ВКС России в Подмосковье дополнительно доставлены 230 военных медиков.

В состав прибывшей группы входят врачи-инфекционисты, средний и младший медперсонал из Военно-медицинской академии им. Кирова.

С начала пандемии в России выявлено 8 992 595 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 252 926 летальных исходов, выздоровели 7 720 962 человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что коллективный иммунитет в Санкт-Петербурге может сформироваться через пару месяцев в случае, если темп прививочной кампании сохранится на должном уровне.