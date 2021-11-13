Между двух циклонов: в субботу в Петербурге обойдется без осадков

В субботу, 13 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Синоптическая ситуация в Северной столице будет представлена узкой полосой повышенного атмосферного давления, с запада и с востока сжатой циклоническими вихрями», — сообщил синоптик в своем ежедневном прогнозе на странице в Facebook.

По его словам, температурные показатели продолжат превышать норму. В течение суток столбики термометров будут показывать +3…+5 градусов.

Ветер северо-западного направления подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

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