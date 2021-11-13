Город спит: пробки в Петербурге составили один балл

Дороги Петербурга в субботу утром почти свободны от пробок. На улицах города почти нет «красных» участков.

Видимо, жители Северной столицы отсыпаются после рабочей недели. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на утро, пробки оцениваются в один балл. Ситуация изменится после 10 часов — пробки составят два балла, а после 13 часов — четыре балла.

Сейчас небольшие пробки есть в центре города, на Садовой улице, набережной Обводного канала, Невском проспекте.

Отметим, что дорожные работы ведутся на выезде из Аларчина моста в сторону проспекта Римского Корсакова, на набережной Обводного канала и Загородном проспекте недалеко от станции метро «Достоевская».

Движение по окружной дороге (КАД) полностью свободно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 16 по 25 августа ограничат движение по улице Маршала Говорова.