В Европе зафиксировали антирекорд по заболеваемости ковидом

В Европе зафиксировали антирекорд по заболеваемости ковидом
Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что в европейских странах на прошлой неделе выявили рекордное число заболевших коронавирусом.

«Почти 2 млн случаев COVID-19 были зафиксированы в Европе на прошлой неделе — это самый большой показатель за одну неделю в этом регионе с начала пандемии», — отметил он.

По его словам, ковид распространяется как в странах с высокой долей вакцинированного населения — Западная Европа, так и в восточноевропейских странах, где привившихся меньше.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что коллективный иммунитет в Санкт-Петербурге может сформироваться через пару месяцев в случае, если темп прививочной кампании сохранится на должном уровне.

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ковид коронавирус Тедрос Гебрейесус


 

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