Иммунолог озвучил единственную причину для медотвода от вакцинации

Иммунолог озвучил единственную причину для медотвода от вакцинации
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о единственном противопоказании к вакцинации от ковида.

«Медотвод может быть только один — это реакция на конкретную вакцину. Если, например, ввели некую вакцину векторную, на нее была тяжелая реакция, то эту вакцину, только ее, не стоит дальше применять», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что остальные противопоказания являются временными, частными.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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