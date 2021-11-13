В Петербурге зафиксировано 3273 новых случая коронавируса

В Петербурге зафиксировано 3273 новых случая коронавируса
Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 3273 новых случая заражения коронавирусом. Об этом стало известно в субботу, 13 ноября.

В России за сутки зафиксировано 39 256 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,4 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 1 241 летальный исход. При этом 33 802 человека смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает вторую строчку по суточному приросту в России. На первом – Москва, на третьем — Московская область.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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