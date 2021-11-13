В Петербурге простились с погибшим при задержании мошенников бойцом СОБРа

В субботу, 13 ноября состоялась гражданская панихида по старшему оперуполномоченному боевого отделения СОБР «Гранит» Росгвардии, подполковнику полиции Евгению Захарову, погибшему при исполнении служебного долга.

На церемонии присутствовали Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, начальник Главного управления подразделений полиции специального назначения Росгвардии Владислав Ершов, родные, близкие и коллеги погибшего бойца СОБРа.

«Мы прощаемся с настоящим героем нашего времени, мужественным человеком, чья жизнь всегда будет примером для современников. Человеком, который всю жизнь охранял правопорядок, спокойствие и мирную жизнь наших граждан. От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга выражаю искренние соболезнования родным, близким и товарищам Евгения Михайловича Захарова. Память о нем всегда будет жить в наших сердцах», — сказал Александр Бельский.

Прощание с Евгением проходило при ДК МВД, на улице Харьковской д.9. Бойца Специального отряда быстрого реагирования «ГРАНИТ» похоронят на Серафимовском кладбище.

Евгений Захаров родом из Мурманской области. Свою службу в полиции он начал в 2003 году, в СОБР «Гранит» с 2016 года, является ветераном боевых действий, также участвовал в контртеррористической операции. Мужчина награждён двумягосударственными наградами — медалью Суворова и медалью «За отличие в охране общественного порядка». У Захарова остались жена и трое детей. Семье погибшего сотрудника окажут всю необходимую социальную поддержку.

Отмечается, что в Росгвардии сейчас решает вопрос о награждении Евгения Захарова за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали предполагаемого виновника гибели сотрудники Росгвардии.