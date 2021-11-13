В Ленобласти еще 396 человек заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 396 человек заболели коронавирусом
По словам ученых, потеря вкуса является истинным симптомом коронавируса, заслуживающим дальнейшего исследования. Фото: pexels

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 396 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 83 464 случая ковида. При этом выздоровели 63 562 пациента.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 3273 случая. На первом Москва — 4185 случаев. На третьем месте Московская область — 2891.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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