В Петербурге открыли катки в Новой Голландии и в Севкабель Порту

В Петербурге субботу, 13 ноября, заработали зимние площадки на популярных среди горожан пространствах.

Первых гостей утром уже приняли в «Севкабель порту» и «Новой Голландии». Подробности сообщили пресс-службы проектов.

Ледовое поле на набережной Адмиралтейского канала имеет площадь 2 тыс. квадратных метров, как и в прошлые годы. В этом году ледовая площадка будет оформлена в стиле советских фарфоровых статуэток. Одновременно на катке могут находиться до 300 человек.

Вакцинация от коронавируса и QR-коды для того, чтобы встать на коньки, не потребуются. При этом ряд противокоронавирусные меры соблюдать посетителям придется. Так, на территорию проката коньков впускать будут только в защитных масках.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Петербурга не останутся без снега этой зимой. В 20-х числах ноября вероятно похолодание.