Власти Петербурга надеются, что ковид-ограничения не придется ужесточать к Новому году

Власти Петербурга надеются, что к Новому году не придется вводить дополнительных ограничений, если большинство горожан вакцинируются 1 декабря и будет действовать система QR-кодов. Об этом заявил первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

«В настоящее время в Петербурге ситуация остается сложной, но контролируемой» — сказал он в прямом эфире губернатора Петербурга Александра Беглова на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что власти рассчитывают, что к Новому году нам не придется вводить никаких дополнительных ограничений, если достаточное количество граждан в ближайшее время привьются и заработает жесткая система QR-кодов.

За сутки в Северной столице зафиксировано 3273 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 3882 пациента, скончались 70 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.