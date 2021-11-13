Власти Петербурга надеются, что ковид-ограничения не придется ужесточать к Новому году

Власти Петербурга надеются, что ковид-ограничения не придется ужесточать к Новому году
Заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга Александр Ситов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Власти Петербурга надеются, что к Новому году не придется вводить дополнительных ограничений, если большинство горожан вакцинируются 1 декабря и будет действовать система QR-кодов. Об этом заявил первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

«В настоящее время в Петербурге ситуация остается сложной, но контролируемой» — сказал он в прямом эфире губернатора Петербурга Александра Беглова на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что власти рассчитывают, что к Новому году нам не придется вводить никаких дополнительных ограничений, если достаточное количество граждан в ближайшее время привьются и заработает жесткая система QR-кодов.

За сутки в Северной столице зафиксировано 3273 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 3882 пациента, скончались 70 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

QR-код александр ситов ковид-ограничения


 

Новости партнеров
Доктор географических наук: в Петербурге снега не будет до Нового года
Доктор географических наук: в Петербурге снега не будет до Нового года
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Ленобласть продлила коронавирусные ограничения
Ленобласть продлила коронавирусные ограничения
Каким знакам принесет удачу наступающий год Тигра
Каким знакам принесет удачу наступающий год Тигра
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Власти Петербурга надеются, что ковид-ограничения не придется ужесточать к ...
В Петербурге открыли катки в Новой Голландии и в Севкабель Порту
В России зафиксирован новый антирекорд по смертности от COVID
В Ленобласти в воскресенье ожидается снег с дождем
На пересечении Богатырского и Планерной не смогли разъехаться две легковушки
«Она огромная»: жители дома на Маршала Жукова делят квартиры с крысами
На Заневском проспекте не смогли разъехаться две легковушки
В России тестируют поезда «Ласточка» с автопилотом