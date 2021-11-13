Беглов заявил о снижении числа госпитализаций после нерабочей недели

Период долгих выходных в Петербурге дал положительные результаты. Такое заявление сделал губернатор города Александр Беглов, подводя итоги «каникул».

По его словам, период нерабочих дней положительно сказался на эпидемиологической ситуации в городе. В результате снизилось число госпитализаций, ежедневно выписывается больше пациентов, чем поступает.

«Уменьшилось число впервые выявленных положительных ПЦР-тестов, а это самый верный признак снижения эпиднапряженности», — заявил градоначальник в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, Петербург занял второе место среди регионов России по заболеваемости коронавирусом (3 273), уступив Москве (4 185). На третьем месте оказалась Московская область (2 891).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилых петербуржцев, которые не могут дойти до поликлиники, могут вакцинировать на дому.