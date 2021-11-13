Беглов заявил о снижении числа госпитализаций после нерабочей недели

Беглов заявил о снижении числа госпитализаций после нерабочей недели
Александр Беглов прокомментировал итоги нерабочих жней в Петербурге. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Период долгих выходных в Петербурге дал положительные результаты. Такое заявление сделал губернатор города Александр Беглов, подводя итоги «каникул».

По его словам, период нерабочих дней положительно сказался на эпидемиологической ситуации в городе. В результате снизилось число госпитализаций, ежедневно выписывается больше пациентов, чем поступает.

«Уменьшилось число впервые выявленных положительных ПЦР-тестов, а это самый верный признак снижения эпиднапряженности», — заявил градоначальник в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, Петербург занял второе место среди регионов России по заболеваемости коронавирусом (3 273), уступив Москве (4 185). На третьем месте оказалась Московская область (2 891).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилых петербуржцев, которые не могут дойти до поликлиники, могут вакцинировать на дому.

Александр Беглов госпитализация с коронавирусом новости СПб


 

Новости партнеров
Ленобласть продлила коронавирусные ограничения
Ленобласть продлила коронавирусные ограничения
Организм пожилых людей активнее реагирует на бессимптомную форму коронавирусной инфекции
Организм пожилых людей активнее реагирует на бессимптомную форму коронавирусной инфекции
С борта МКС засняли кубический НЛО, выходящий из океана в космос
С борта МКС засняли кубический НЛО, выходящий из океана в космос
Беглов обратился к петербуржцам в связи с 200-летним юбилеем со дня рождения Федора Достоевского
Беглов обратился к петербуржцам в связи с 200-летним юбилеем со дня рождения Федора Достоевского
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Более 700 петербуржцев с COVID оказались в реанимации
Беглов заявил о снижении числа госпитализаций после нерабочей недели
В РЖД рассказали о влиянии введения QR-кодов на пассажиропоток
Жертвами коронавируса за сутки стали 70 петербуржцев
Власти Петербурга надеются, что ковид-ограничения не придется ужесточать к ...
В Петербурге открыли катки в Новой Голландии и в Севкабель Порту
В России зафиксирован новый антирекорд по смертности от COVID
В Ленобласти в воскресенье ожидается снег с дождем