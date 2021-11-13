В Петербурге за осень высадили 8 тысяч деревьев

Город активно приводили в порядок в рамках осеннего месячника благоустройства.

В Санкт-Петербурге за осень успели высадить около восьми тысяч деревьев и 30 тысяч кустарников. Также были ликвидированы 80 несанкционированных свалок. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор города Александр Беглов отметил, что в посадке деревьев и уборке города принимали участие в том числе инициативные горожане. Осенью успели благоустроить Московский парк Победы, парк «Дальняя Рогатка» и «Екатерингоф».

В администрации добавили, что осенью отремонтировали более трех тысяч единиц оборудования детских площадок и почти полторы тысячи единиц оборудования спортивных площадок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новым главой комитета по благоустройству Петербурга стал Василий Пониделко.