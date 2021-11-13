Студентка из Ленобласти приняла участие в «Голосе»

Студентка из Ленобласти приняла участие в «Голосе»
Маргарита не попала на шоу. Фото: скриншот видео Первый канал

Девушка, увы, не смогла попасть в команду наставников.

Студента из Всеволожского района приняла участие в шоу «Голос». Девушка по имени Маргарита, увы, не смогла попасть в команду наставников и выбыла. Ее выступление показали по Первому каналу 12 ноября.

Маргарита рассказала, что воспитывалась в многодетной семье в Токсово. Она учится в Российской таможенной академии. Девушка любит заниматься творчеством, но при этом ей нравится дисциплина и экстремальные виды спорта.

На «Голосе» студентка спела песню Пелагеи под названием «Вишня». Ни один из наставников не повернулся к Маргарите во время слепого прослушивания. Тем не менее, аудитории девушка понравилась.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что звезда шоу «Голос» Анастасия Спиридонова заболела ковидом перед родами. Певица призналась, что не сделала вовремя прививку.

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