На Большой Конюшенной частично перекрыли движение после прорыва трубы

На Большой Конюшенной частично перекрыли движение после прорыва трубы
Сотрудники "Водоканала" уже работают на месте инцидента. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

На месте трудятся сотрудники «Водоканала».

На Большой Конюшенной пришлось частично перекрыть движение после коммунальной аварии. Об этом сообщает «Водоканал».

Известно, что трубу с холодной водой прорвало днем 13 ноября. На место выехала аварийная служба, сотрудники которой сразу приступили к работам. Она отмечают, что работы могут затянуться до глубокой ночи. В связи с этим пришлось ограничить движение по Большой Конюшенной до утра 14 ноября.

В связи с аварией без воды остались более дюжины домов. В администрации добавляли, что подключили здания к системе временного водоснабжения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов, кажется, не может решить вопрос системного прорыва труб. Василеостровцы опять без горячей воды.

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