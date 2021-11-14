Бородина упала на льду и получила травму

Телеведущая пострадала больше морально, чем физически.

Телеведущая Ксения Бородина, которая принимает участие в шоу «Ледниковый период», упала во время поддержки. Ее ошибку показали по Первому каналу.

Бородина выступает на проекте вместе с Дмитрием Соловьевым. Для очередного проката они выбрали песню из фильма «Обыкновенное чудо». Во время поддержки Бородина упала и травмировалась. Ожидая оценок судей, телеведущая не могла справиться с эмоциями и заплакала.

Судьи призвали Бородину не зацикливаться на неудачах и поддержали ее. Не смогла пройти мимо и Регина Тодоренко.

«Здесь на льду она другая: уязвимая, трепетная, трогательная, такая, которой ее не привыкли видеть. И, конечно же, к ней требования гораздо выше, чем к другим участникам»,

— сказала она.

Многие подписчики считают, что телеведущей пора покинуть шоу, так как она меньше всех достойна участвовать дальше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бородина резко ответила на слухи о конфликте с Боней.