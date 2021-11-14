Дороги Петербурга свободны от пробок в воскресенье утром

Утром выходного дня дороги Северной столицы свободны от пробок. Горожане отсыпаются перед началом новой рабочей недели.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на утро воскресенья, 14 ноября, к 9 часам утра дорожная ситуация оценивается в один балл. После 12:00 пробки вырастут до двух баллов.

Небольшие заторы наблюдаются на Садовой улице, Измайловском проспекте и набережной Обводного канала, а также около станции метро «Площадь Восстания».

Также машины скопились на проспекте Просвещения, Кантемировской улице, на Московском шоссе и Витебском проспекте. КАД этим утром «движется» свободно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, в начале дня местами пройдут небольшие дожди, далее без осадков. В ночь на понедельник слегка подморозит.