Дороги Петербурга свободны от пробок в воскресенье утром

Дороги Петербурга свободны от пробок в воскресенье утром
Дорожная ситуация в Петербурге. Фото: "Яндекс пробки"

Утром выходного дня дороги Северной столицы свободны от пробок. Горожане отсыпаются перед началом новой рабочей недели.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на утро воскресенья, 14 ноября, к 9 часам утра дорожная ситуация оценивается в один балл. После 12:00 пробки вырастут до двух баллов.

Небольшие заторы наблюдаются на Садовой улице, Измайловском проспекте и набережной Обводного канала, а также около станции метро «Площадь Восстания».

Также машины скопились на проспекте Просвещения, Кантемировской улице, на Московском шоссе и Витебском проспекте. КАД этим утром «движется» свободно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, в начале дня местами пройдут небольшие дожди, далее без осадков. В ночь на понедельник слегка подморозит.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

Новости партнеров
Мужчина убил, сжёг и закопал человека в Ленобласти: дело передано в суд
Мужчина убил, сжёг и закопал человека в Ленобласти: дело передано в суд
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Ленобласть продлила коронавирусные ограничения
Ленобласть продлила коронавирусные ограничения
Роспотребнадзор предупредил петербургских пенсионеров о санкциях за отказ вакцинироваться от COVID-19
Роспотребнадзор предупредил петербургских пенсионеров о санкциях за отказ вакцинироваться от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы заметили северное сияние в ночь с 15 на 16 ноября
Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами
Петербуржцу из-за парковочного места неизвестный на «БМВ» ...
В Петербурге за сутки «заминировали» шесть школ и одну несуществующую
На Адмиралтейской улице «Вольво» сбил 9-летнюю девочку-пешехода
В Петербурге 72-летнюю бухгалтершу обокрали на 1,2 млн рублей
Петербуржца, выпивавшего в баре с девушками, нашли поколоченным в парадной дома
В Пушкине автоледи поехала на «красный» и отправила двухлетнего ...