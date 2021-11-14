Россиян предупредили о температурных аномалиях в ряде регионов

Россиян предупредили о температурных аномалиях в ряде регионов
Основной удар похолодания примет на себя Курганская область. Фото: pixabay

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о температурных аномалиях в нескольких регионах России.

С понедельника, 15 ноября, аномальное похолодание с морозами до 18-20 градусов придет на Урал. В Курганской области тоже будут сильные морозы — до минус 20 градусов. А в Северо-Западном федеральном округе с 16 ноября температура будет выше нормы примерно на 4-7 градусов.

Как сообщил ТАСС, в Северо-Западном федеральном округе воздух будет прогреваться до +3… +5 градусов тепла. В Дальневосточном федеральном округе в ближайшие дни температура будет выше нормы на 10-20 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице сегодня температура воздуха составит +1…+3 градуса. Атмосферное давление будет повышаться.

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