В воскресенье в Петербурге ожидается до плюс 3 градусов

В воскресенье, 14 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается. Ветер западных направлений слабый.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха будет на уровне -1…+1 градусов, днём столбики термометров покажут +1…+3 гр. Атмосферное давление будет повышаться.

«Значительно похолодает к вечеру воскресенья. К минусу приблизится температура. В ночь на понедельник ожидается отрицательная температура воздуха»,- рассказал телеканалу «Санкт- Петербург» глава петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

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