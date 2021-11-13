В воскресенье в Петербурге ожидается до плюс 3 градусов

В воскресенье в Петербурге ожидается до плюс 3 градусов
Ожидается прохладная погода. Фото: Pixabay

В воскресенье, 14 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается. Ветер западных направлений слабый.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха будет на уровне -1…+1 градусов, днём столбики термометров покажут +1…+3 гр. Атмосферное давление будет повышаться.

«Значительно похолодает к вечеру воскресенья. К минусу приблизится температура. В ночь на понедельник ожидается отрицательная температура воздуха»,- рассказал телеканалу «Санкт- Петербург» глава петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

Александр Колесов погода прогноз погоды


 

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