В Петербурге похолодает до -4 градусов в ночь на понедельник

В Петербурге похолодает до -4 градусов в ночь на понедельник
Ожидаются заморозки. Фото: pixabay.com

В первый день рабочей недели жителей Северной столицы ожидает переменная облачность. День пройдет без существенных осадков.

В ночь на понедельник, 14 ноября, температура воздуха составит -2…-4 градуса, днем столбики термометров покажут 0…+2.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью ветер будет дуть северных направлений, днем западный, юго-западный умеренный. В темное время суток атмосферное давление повысится, днем будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян ожидают температурные аномалии в ряде регионов. С понедельника, 15 ноября, аномальное похолодание с морозами до 18-20 градусов придет на Урал. В Курганской области тоже будут сильные морозы — до минус 20 градусов. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

Новости партнеров
Чем отличаются антитела после ковида и вакцинации
Чем отличаются антитела после ковида и вакцинации
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
Роспотребнадзор предупредил петербургских пенсионеров о санкциях за отказ вакцинироваться от COVID-19
Роспотребнадзор предупредил петербургских пенсионеров о санкциях за отказ вакцинироваться от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ЖК «Svetlana Park» стал лауреатом архитектурного конкурса «Золотой ...
Фанаты фильмов о Гарри Поттере могут увидеть режиссерскую версию первой части
Сбежавший от хозяйки енот Толик бродил по Мурино и выпрашивал печенье
На набережной Сидоровского канала тушили сауну
Юрист объяснил петербуржцам, чем опасна покупка фальшивого QR-кода
СК возбудил дело после обнаружения останков мужчины в Смоленке
Из Смоленки выловили клетчатую сумку с человеческой рукой и костями
Предприниматель из Петербурга заплатит за незаконную реализацию игрушек ...