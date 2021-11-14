В Петербурге похолодает до -4 градусов в ночь на понедельник

В первый день рабочей недели жителей Северной столицы ожидает переменная облачность. День пройдет без существенных осадков.

В ночь на понедельник, 14 ноября, температура воздуха составит -2…-4 градуса, днем столбики термометров покажут 0…+2.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью ветер будет дуть северных направлений, днем западный, юго-западный умеренный. В темное время суток атмосферное давление повысится, днем будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян ожидают температурные аномалии в ряде регионов. С понедельника, 15 ноября, аномальное похолодание с морозами до 18-20 градусов придет на Урал. В Курганской области тоже будут сильные морозы — до минус 20 градусов. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд