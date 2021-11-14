Съемки «Шаляпина» перекрыли площадь Белинского у Цирка Чинизелли

Съемки &#171;Шаляпина&#187; перекрыли площадь Белинского у Цирка Чинизелли
Движение перекрыто из-за съемок. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В связи со съемками телевизионного фильма «Шаляпин» пришлось перекрыть часть улицы в Центральном районе Петербурга.

Об этом сообщается в воскресенье, 14 ноября, в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Площадь Белинского у Цирка Чинизелли перекрыли для съемок телевизионного фильма «Шаляпин».

Из-за нескольких кадров фильма пришлось полностью ограничить территорию, дорожное движение, а также запретить парковку авто на соседних улицах.

На площади остался лишь транспорт времени Шаляпина. Трамвай начала XX века и повозки с лошадьми. При этом, дорожные знаки убирать не стали. Возможно, они будут сняты при монтаже картины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Большой Конюшенной частично перекрыли движение после прорыва трубы.

площадь Белинского Цирк Чинизелли шаляпин


 

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