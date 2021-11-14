Съемки «Шаляпина» перекрыли площадь Белинского у Цирка Чинизелли

В связи со съемками телевизионного фильма «Шаляпин» пришлось перекрыть часть улицы в Центральном районе Петербурга.

Об этом сообщается в воскресенье, 14 ноября, в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Площадь Белинского у Цирка Чинизелли перекрыли для съемок телевизионного фильма «Шаляпин».

Из-за нескольких кадров фильма пришлось полностью ограничить территорию, дорожное движение, а также запретить парковку авто на соседних улицах.

На площади остался лишь транспорт времени Шаляпина. Трамвай начала XX века и повозки с лошадьми. При этом, дорожные знаки убирать не стали. Возможно, они будут сняты при монтаже картины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Большой Конюшенной частично перекрыли движение после прорыва трубы.