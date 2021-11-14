В Израиле одобрили вакцинацию детей от коронавируса

В Израиле одобрили вакцинацию детей от коронавируса
Срок начала детской вакцинации в Израиле обещают определить в ближайшие дни. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения Израиля разрешило проводить в стране детскую вакцинацию от коронавирусной инфекции.

В сообщении пресс-службы израильского Минздрава говорится, что гендиректор ведомства, профессор Нахман Аш одобрил рекомендацию экспертов по вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Срок начала детской вакцинации в Израиле обещают определить в ближайшие дни. По данным местных СМИ, вскоре в страну поступят дозы вакцины для детей.

Ранее медицинский регулятор США CDC одобрил применение вакцины Pfizer для детей в возрасте 5-11 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мурашко заявил о скором завершении экспертизы вакцины от ковида для детей. По словам главы министерства, все больше малышей стали заболевать ковидом. Многих из них приходится госпитализировать.

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