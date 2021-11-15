В понедельник утром петербургские водители встали в 7-балльные пробки

В Петербурге с утра на дорогах зафиксированы 7-балльные пробки. Во понедельник утром, 15 ноября, многие водители столкнулись с заторами.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 09:00, в городе семибалльные пробки. Движение на дорогах затруднено. 7-балльные трудности будут продолжаться около часа. Уже в в 10:00 заторы составят 5 баллов.

«Красные» участки замечены на Витебском проспекте, на набережной Обводного канала, на Садовой улице, на Невском проспекте, на Среднеохтинском проспекте, на шоссе Революции, на Пискаревском проспекте, на Народной улице, на проспекте Обуховской обороны, на улице Тельмана, на Софийской улице, на Заневском проспекте, на Малоохтинском проспекте, на Московском проспекте, на улице Салова, на ЗСД.