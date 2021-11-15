Бытовой конфликт на улице в Шушарах привел к ожесточенной борьбе на ножах

Петербуржцы подрались на улице в Шушарах. Фото: pixabay.com

Петербуржцы подрались на улице в Шушарах. Фото: pixabay.com

В Пушкинском районе Петербурга бытовой конфликт на улице перерос в драку.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 13 ноября правоохранителям рассказали, что на территории Ленсоветовский, в поселке Шушары, замечен человек с ножевыми ранениями.

Позднее полиция выяснила, что на улице произошел конфликт, затем он перерос в драку. В итоге трое участников получили ножевые ранения. Всех «бойцов» отправили в больницу.

Через некоторое время из больницы сообщили, что у одного из участников конфликта колото-резаная рана верхней трети левого бедра, у другого закрытая черепно-мозговая травма и колото-резанная рана средней трети левой голени, а у третьего колото-резаная рана стенки брюшной полости.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Московском районе Петербурга произошла стычка между братьями. Конфликт закончился госпитализацией одного из мужчин.