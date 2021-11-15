В Буграх обнаружили труп подростка

В Всеволожском районе обнаружили труп.

Как стало известно gazeta.spb.ru, утром 13 ноября из Токсовской больницы поступила сообщение о том, что в поселке Бугры на улице Полевой скончался житель Вологодской области 2004 года рождения.

В результате выезда полиции без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп.

По словам дяди погибшего, молодой человек приехал к нему в гости.

Ночью он обнаружил его лежащим на лавочке у своего дома, завел его домой и вызвал скорую медицинскую помощь. У погибшего обнаружили передозировку наркотическими веществами. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что белорус выпал из окна на проспекте Королева и остался жив.