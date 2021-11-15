Мужчину, забившего насмерть арестанта кипятильником в камере, отправили в колонию на 11 лет

Колпинский районный суд Петербурга признал Ивана Соловьева виновным в убийстве и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 14 ноября, Соловьев вину свою признал частично, однако заявил, что умысла на убийство потерпевшего у него не имел.

Так, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет. По совокупности с приговором Сосновоборского городского суда Ленобласти 11 лет в исправительной колонии особого режима.

Еще в марте этого года, вечером, между Соловьевым, который содержался в камере вместе с другим следственно-арестованным, произошла ссора. В результате мужчина напал на потерпевшего и забил его до смерти. Его оружием была часть кипятильника. Пострадавшему сомовьей нанес около 16 ударов по телу, один удар по голове, а также примерно 8 ударов руками и ногами.

Ранее Дзержинский суд Петербурга рассмотрел дело о защите чести, достоинства и деловой репутации Ильи Трабера, о котором АБН допустило некорректную фразу. Судья Татьяна Ушакова постановила, что мужчина не был связан с Тамбовской криминальной группировкой и не состоял в ОПГ. Кроме того, суд подтвердил, что Трабер не был подозреваемым и обвиняемым по уголовным делам, возбужденными в связи с убийствами Михаила Маневича и Павла Капыша.