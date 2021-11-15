В России предложили повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк

В РФ с 1 января хотят увеличить минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь.

С таким предложением выступил Минфин России. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Так, МРЦ на водку планируют увеличить 7,4 % — с действующих 243 до 261 рубля за полулитровую бутылку. При этом МРЦ на коньяк может вырасти на 7,6 % — с 446 до 480 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга полиция нашла и ликвидировала подпольный алкогольный цех, который поставлял контрафакт в магазины города и области. Производство контрафактного алкоголя велось на территории гаражного кооператива на Суздальском шоссе. В одном из гаражей обнаружили 200 литров спиртных напитков в канистрах и 300 литров уже разлитого алкоголя по бутылкам