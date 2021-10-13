Подпольный алкогольный цех на севере Петербурга накрыла полиция

В Выборгском районе Петербурга полиция нашла и ликвидировала подпольный алкогольный цех, который поставлял контрафакт в магазины города и области.

Об этом информирует пресс-служба городского ГУ МВД. Производство контрафактного алкоголя велось на территории гаражного кооператива на Суздальском шоссе. В одном из гаражей обнаружили 200 литров спиртных напитков в канистрах и 300 литров уже разлитого алкоголя по бутылкам.

Сомнительную жидкость продавали под видом водки, коньяка и виски. Также в гараже нашли 2000 поддельных акцизных марок. Весь изъятый алкоголь оценили более чем на 150 тысяч рублей. Злоумышленники поставляли его в магазины Петербурга и Ленобласти.

Открыто уголовное дело об изготовлении и сбыте поддельных акцизных марок. Задержан и подозреваемый в организации — 32-летний мигрант из ближнего зарубежья.

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