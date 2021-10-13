Памятник в поселке Рощино был осквернен фашистской свастикой

Памятник в поселке Рощино был осквернен фашистской свастикой. Фото: "Вконтакте"/"Из Kuuterselka в Лебяжье"

Памятник в поселке Рощино был осквернен фашистской свастикой. Фото: "Вконтакте"/"Из Kuuterselka в Лебяжье"

Следственный отдел по городу Выборг СУ СК РФ по ЛО возбудил уголовное дело по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений». Gazeta.spb узнала, что в октябре 8 числа на информационной табличке неподалеку от памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества, была нарисована замечена свастика.

Было возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением свастики на памятнике. Восьмого октября в отделение полиции поступило сообщение, что у памятника танкистам Николаю Фатееву и Юрию Харитоновскому в мемориально-историческом районе «Куутерселькя 1944», расположенном вдоль дороги Рощино-Цвелодубово, на информационной табличке нарисована свастика.

На памятник совершаются нападки вандалов уже в третий раз. Об этом пишут пользователи социальной сети «Вконтакте» на странице «Из Kuuterselka в Лебяжье».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что также в октябре 4 числа было обнаружено несколько поврежденных надгробия на могилах Богословского кладбища.