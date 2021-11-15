В российском модуле МКС обнаружили «подозрительное место», где может быть утечка воздуха

Российский космонавт Петр Дубров обнаружил в российском модуле Международной космической станции (МКС) место, где может быть утечка воздуха. Об этом сообщается в переговорах экипажа с Землей, которые транслируются NASA.

«Начал готовить периметр для прокладки шнура сегодня. Обнаружилось подозрительное место, занимался его изучением», — рассказал Дубров во время переговоров с Центром управления полетов (ЦУП).

Он отметил, место утечки воздуха было обнаружено в промежуточной камере (ПрК) модуля «Звезда».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в российском модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС) не удалось ликвидировать утечку воздуха даже после заделки двух трещин, которые считались её причиной.