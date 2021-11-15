В российском модуле МКС обнаружили «подозрительное место», где может быть утечка воздуха

В российском модуле МКС обнаружили &#171;подозрительное место&#187;, где может быть утечка воздуха
Космонавт обнаружил в российском модуле МКС место, откуда могла произойти утечка воздуха. Фото: pixabay

Российский космонавт Петр Дубров обнаружил в российском модуле Международной космической станции (МКС) место, где может быть утечка воздуха. Об этом сообщается в переговорах экипажа с Землей, которые транслируются NASA.

«Начал готовить периметр для прокладки шнура сегодня. Обнаружилось подозрительное место, занимался его изучением», — рассказал Дубров во время переговоров с Центром управления полетов (ЦУП).

Он отметил, место утечки воздуха было обнаружено в промежуточной камере (ПрК) модуля «Звезда».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в российском модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС) не удалось ликвидировать утечку воздуха даже после заделки двух трещин, которые считались её причиной.

nasa МКС утечка воздуха


 

Новости партнеров
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Пенсионеров обязали прививаться от COVID-19, но какие санкции их ждут за отказ?
Пенсионеров обязали прививаться от COVID-19, но какие санкции их ждут за отказ?
С борта МКС засняли кубический НЛО, выходящий из океана в космос
С борта МКС засняли кубический НЛО, выходящий из океана в космос
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за сутки «заминировали» шесть школ и одну несуществующую
На Адмиралтейской улице «Вольво» сбил 9-летнюю девочку-пешехода
В Петербурге 72-летнюю бухгалтершу обокрали на 1,2 млн рублей
Петербуржца, выпивавшего в баре с девушками, нашли поколоченным в парадной дома
В Пушкине автоледи поехала на «красный» и отправила двухлетнего ...
Петербуржец убил сожителя матери солевой лампой
Специалисты проверили Дудергофку после массовой гибели рыб в Дудергофском канале
Автоледи, сбившая в Москве троих детей, отправится в колонию на пять лет