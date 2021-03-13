На МКС заделали трещины, но утечка воздуха продолжается

Дыра в корпусе МКС образовалась в конце декабря 2020-го. Утечка воздуха в российском модуле на станции была обнаружена еще в сентябре. Фото: Pixabay

Дыра в корпусе МКС образовалась в конце декабря 2020-го. Утечка воздуха в российском модуле на станции была обнаружена еще в сентябре. Фото: Pixabay

В российском модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС) не удалось ликвидировать утечку воздуха даже после заделки двух трещин, которые считались её причиной.

По данным РИА Новости, около 10 часов московского времени 13 марта космонавт Сергей Рыжиков отчитался сотруднику подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) об уровне атмосферного давления в промежуточной камере модуля «Звезда» — оно составляло 678 миллиметров ртутного столба. При этом 11,5 часами ранее уровень давления был 730 миллиметров ртутного столба — за данный период оно снизилось на 52 миллиметра.

Таким образом, стало ясно, что заделанные трещины — не единственные источники утечки воздуха. Напомним, что с дырами в российском модуле МКС борются еще с сентября 2020 года.

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