Инфекционист Жемчугов рассказал о трех сценариях развития коронавируса

Инфекционист Жемчугов рассказал о трех сценариях развития коронавируса
Названы варианты развития коронавируса. Фото: pexels.com

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал сценарии развития коронавируса.

Об этом доктор сообщил в беседе с радио Sputnik.

По словам специалиста, варианты дальнейшей эволюции ковида эксперты рассчитали, исходя из знаний о других вирусах.

Есть вероятность, что SARS-CoV-2 просто пропадет. Вирус перестанет мутировать и в дальнейшем исчезнет.

Согласно другому сценарию, по мнению Жемчугова, коронавирус перестанет быть агрессивным и поселится в организме тех или иных животных, не нанося им вреда. То есть COVID просто найдет себе «нового хозяина».

Однако третий вариант самый худший для человека.

«Он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа», — объяснил Владислав Жемчугов.

Специалист считает, что самой надежной защитой от коронавируса сегодня является вакцинация.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что негативная реакция на препарат может стать единственным обоснованным медотводом от вакцинации.

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