В Ленобласти во вторник ожидается гололедица и до +5 градусов

В Ленобласти во вторник ожидается гололедица и до +5 градусов
На дорогах города возможна гололедица. Фото: https://pixabay.com

Во вторник, 16 ноября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, западный будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, в прибрежных районах местами порывы будут доходить до 15 метров в секунду.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажу +1…-4 градусов, днем температура воздуха будет на уровне 0…+5 градусов.

Ночью и утром на дорогах местами возможна гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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