В Ленобласти во вторник ожидается гололедица и до +5 градусов

Во вторник, 16 ноября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, западный будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, в прибрежных районах местами порывы будут доходить до 15 метров в секунду.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажу +1…-4 градусов, днем температура воздуха будет на уровне 0…+5 градусов.

Ночью и утром на дорогах местами возможна гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

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