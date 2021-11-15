В Петербурге из-за COVID закрыли 21 детсадовскую группу

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Северной столице в детских садах пришлось закрыть 21 группу.

Об этом сообщает 15 ноября «КП — Петербург».

Напомним, что после осенних каникул 100% общеобразовательных учреждений продолжают работу. Школьники посещают уроки в очном формате. Ни в одном из учреждений вспышек COVID-19 или ОРВИ с наступлением второй четверти не выявлено.

Однако, по заявлению родителей, свыше 2,1 тыс. детей, что составляет 0,38% от общего количества школьников, учатся в смешанном формате.

При этом, в настоящее время в связи с неблагоприятной эпидситуацией на время закрыты двери 16 детских садов Петербурга. На карантин ушла 21 группа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Министерство просвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, эпидемиологическая обстановка по стране не должна сказаться на процессе учебы. При этом переход на удаленный режим возможен в отдельных учреждениях.